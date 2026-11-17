28 ноября в Молодёжной библиотеке Республики Коми пройдёт региональный отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот». В залах библиотеки соберутся любители громкого и выразительного чтения, чтобы попробовать свои силы в новом сезоне литературных испытаний.

Участникам необходимо прочесть незнакомые им тексты вслух без предварительной подготовки. Их ждут три раунда, где они продемонстрируют своё мастерство в чтении художественной прозы, поэзии и научно-популярных статей. Заключительный четвёртый раунд посвящён Году единства народов России: в финале отборочного тура прозвучат сказки народов нашей необъятной страны.

Оценку проведёт компетентное жюри из числа профессиональных ведущих, журналистов, режиссёров массовых мероприятий.

Победитель регионального отборочного тура получит право представить республику на конференции «Север». Финал Чемпионата пройдёт на Красной площади в Москве.

Начало в 15:00. Участие в отборочном туре Чемпионата строго 18+. Подать заявку можно на сайте библиотеки: https://unkomi.ru/news/otkrojj-rot-syktyvkar-3/

Напомним, что региональные отборочные туры Молодёжная (Юношеская) библиотека организует в Сыктывкаре с 2016 года. За это время три финалиста из Коми дошли до главного финала Чемпионата в Москве.

Мария Яценко стала Чемпионом мира по чтению на русском языке в 2022 году. Летом 2023 года Семён Кулешов и в июне 2025 года Татьяна Зизганова достойно представили республику, заняв вторые места в финале на Красной площади.

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.