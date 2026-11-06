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Закон и безопасность Общество

В Сыктывкаре приставы помогли вернуть покой жителям многоэтажки

Фото УФССП России по Коми

Владелец квартиры на девятом этаже установил кондиционер и нарушил покой соседки с первого этажа: капли конденсата стучали по отливу ее окон и роллетам офиса в цоколе.

Так как система кондиционирования размещена на стене дома без согласия общего собрания собственников и разрешения муниципальной власти, которая контролирует внешний вид зданий, суд поддержал требования истицы о демонтаже внешних блоков кондиционера и приведении фасада в первоначальное состояние. Чтобы ответчик не затягивал исполнение обязательств, была определена судебная неустойка в размере 300 руб. за каждый день просрочки.

Суд дал ответчику два месяца. Но решение не было исполнено и через год. Взыскатель обратилась в службу судебных приставов.

Пристав установил срок для демонтажа, по его истечении вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Куда более серьезной финансовой нагрузкой на должника стала неустойка. К тому моменту, когда фасад обрел первозданный вид, она превысила 178 тыс. рублей. Сотрудник органов принудительного исполнения обратил взыскание на счета, ограничил выезд мужчины за границу, запретил регистрационные действия с автомобилем.

Благодаря мерам принудительного исполнения в споре соседей поставлена точка.

УФССП России по Коми

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