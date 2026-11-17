Занятия в игровой форме для учащейся молодежи специалисты регионального Отделения СФР проведут в школах и ссузах во всех муниципальных образованиях региона. Также кампания включена в программу IX Республиканского финансового форума «Единый курс: от замысла к цели».

Проект по финансовой грамотности реализуется Социальным фондом России с 2011 года. За это время лекции от экспертов в нашем регионе посетили более 13 тысяч юношей и девушек. На занятиях специалисты знакомят слушателей с основами пенсионного законодательства, ключевыми терминами системы пенсионного страхования и условиями назначения пенсии.

Отдельный блок посвящен электронным сервисам СФР, которые позволяют получать большинство услуг удаленно. Один из ключевых акцентов кампании — важность официального трудоустройства и «белой» заработной платы, влияющих на формирование пенсионных прав.

«Наша задача — чтобы молодые жители Республики Коми, устраиваясь на работу, понимали: пенсия формируется не в момент выхода на заслуженный отдых, а с первого официального рабочего дня. Сотрудники регионального Отделения учат школьников и студентов проверять, уплачивает ли работодатель за них страховые взносы в полном объеме, как контролировать свой стаж и размер пенсионных коэффициентов. Эти навыки, не просто защищают права будущих пенсионеров, но и позволяют осознанно управлять своим финансовым будущим», — говорит управляющий Отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться за консультацией в обсуждения группы Отделения Соцфонда по Республике Коми в социальной сети ВКонтакте или единый контакт-центр — 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).