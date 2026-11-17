Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко провёл заседание комиссии по внедрению технологий искусственного интеллекта. Участники комиссии рассмотрели практику применения искусственного интеллекта в природоохранной сфере.

В ходе заседания представлено программное обеспечение AtlasGeoAI для обнаружения изменений ландшафтов, их классификации и анализа временных изменений. Система работает со спутниковыми данными: на основе методов компьютерного зрения она автоматически распознаёт на снимках изменения земной поверхности.

На сегодняшний день ИИ уже выявляет гари, свежие и зарастающие вырубки, сельскохозяйственные угодья, здания и сооружения на землях. В разработке: выявление карьеров и ветровалов. Система также сможет выявлять очаги болезней и вредителей леса, заросли борщевика Сосновского, водные объекты и места складирования отходов.

Системой уже пользуются ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», Минприроды Республики Коми и ГУ МЧС России по Республике Коми.

«Система хорошо себя зарекомендовала, она позволяет оперативнее реагировать на угрозы, точнее оценивать их масштабы. Необходимо будет доработать правовую базу для расширения использования программы и ее дальнейшей презентации на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Братыненко.

Председатель Правительства региона подчеркнул, что вектор работы по внедрению ИИ задан напрямую Президентом страны Владимиром Путиным. Решения по внедрению ИИ в Коми определяются Главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Задача комиссии, сформированной по поручению Главы, — обеспечить согласованность действий по внедрению и довести до практического применения уже работающие технологии.