Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко провёл заседание комиссии по внедрению технологий искусственного интеллекта. Участники рассмотрели лучшие практики применения ИИ, в том числе в здравоохранении, а органам исполнительной власти поручено определить, какие технологии ИИ будут востребованы в их сфере в ближайшие годы.

О применении искусственного интеллекта в медицине доложил заместитель министра здравоохранения Республики Коми Сергей Кудинов.

В регионе внедрены семь медицинских оборудований с ИИ. Технологии помогают врачам анализировать маммографию, компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга, флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки и позвоночника. Отдельным направлением стали цифровые помощники врача. В 2023–2026 годах в республике были протестированы голосовой помощник, система голосового ввода и ИИ-ассистент GigaDoc.

«Напомню, что искусственный интеллект никогда не заменит врача. Мы расширяем его применение как инструмента, который поможет сделать работу специалиста ещё точнее и оперативнее, а также снизить риск ошибки из-за человеческого фактора. Результат этой работы уже заметен», — подчеркнул Дмитрий Братыненко.

Отмечено, что ИИ становится надёжным помощником врача: он ускоряет анализ исследований, помогает не пропустить значимые изменения и повышает эффективность работы службы в целом. Клинический эффект заключается в повышении точности выявления патологий, сокращении времени диагностики, а ИИ служит дополнительным инструментом контроля качества. Есть и экономический результат — более эффективное использование диагностического оборудования и уменьшение рутинной нагрузки на врачей.

Эффективность внедрения ИИ уже заметна в трёх направлениях работы медиков: рентгенография и флюорография органов грудной клетки, формирование цифрового профиля пациента.

Дмитрий Братыненко поручил Министерству цифрового развития и связи Коми выработать решения по увеличению электронных хранилищ и мощностей дата-центров в регионе.

«Расширение технических возможностей и увеличение пропускной способности каналов связи позволят повысить эффективность применения ИИ-инструментов в здравоохранении», — отметил Дмитрий Братыненко.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Братыненко отметил, что вектор работы по внедрению ИИ задан напрямую Президентом страны Владимиром Путиным. Решения по внедрению ИИ в Коми определяются Главой региона Ростиславом Гольдштейном. Задача комиссии, сформированной по поручению Главы, — обеспечить согласованность действий по внедрению и довести до практического применения уже работающие технологии.