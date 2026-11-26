В 2026 году в Республике Коми введены в эксплуатацию и отремонтированы десятки социальных объектов. Глава региона Ростислав Гольдштейн лично контролировал ход работ на ключевых объектах, в числе которых — новые школы.

Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Наталья Якимова.

«Глава республики уделяет внимание каждому району. Лично общается с педагогами, родителями и подрядчиками. Благодаря постоянному контролю обеспечено строгое следование графикам работ», — отметила она.

В 2026 году в республике завершены капитальные ремонты в десяти образовательных учреждениях. В Сыктывкаре обновились Лицей народной дипломатии, Технический лицей и Физико-математический лицей-интернат. Отремонтированы Выльгортская школа № 2 имени В. П. Налимова в Сыктывдинском районе, школа Вуктыла, интинского села Петрунь, села Визинга в Сысольском районе, усинской деревни Денисовки, а также Озъягская и Зимстанская школы в Усть‑Куломском районе.

Ремонт в каждом учреждении проводился с учётом конкретных потребностей школы: особое внимание уделили комфорту и безопасности. Теперь условия обучения соответствуют современным требованиям. Школы оснастили новой мебелью, интерактивными досками, компьютерами и современным лабораторным оборудованием. В обновлённых мастерских и лабораториях школьники смогут заниматься творчеством и наукой, а педагоги — применять передовые методики обучения.

Ростислав Гольдштейн также утвердил обновлённые дизайн‑проекты и настоял на применении оптимальных технологий ремонта.

«По поручению Ростислава Эрнстовича Гольдштейна мы стали использовать готовые панельные элементы. Такое строительное решение делает здания более долговечными, внешне привлекательными, а также позволяет снизить затраты на их дальнейшую эксплуатацию», — отметила Наталья Якимова.

До конца года планируется завершить капремонты в восьми образовательных организациях: в Зеленецкой школе, в школе села Корткерос, в школе №21 Ухты, в школе поселка Подзь (Койгородский район), в школе села Гурьевка (Прилузский район), в школе №35 Воркуты, в школе №3 Сосногорска, в специальной (коррекционной) школе-интернате №1 Емвы.

В 2027 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» продолжится капремонт 5 школ и начнётся ремонт ещё 12 зданий. Также начнётся ремонт учебного корпуса Сыктывкарского лесопромышленного техникума, будет отремонтировано общежитие филиала Сыктывкарского автомеханического техникума в Микуни.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита продолжается строительство школы на 825 учащихся в Сыктывкаре по улице Тентюковской. В начале 2027 года планируется открытие дополнительного спально-игрового комплекса на 90 мест Детского сада №1 села Усть-Кулом.

Развитие системы образования реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ход исполнения нацпроектов в Коми находится на личном контроле главы региона Ростислава Гольдштейна.