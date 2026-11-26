28 ноября в селе Визинга Сысольского района состоится XI Сход сельских женщин, организуемый региональным общественным движением «Коренные женщины Республики Коми» в рамках Года единства народов России и Года села в Республике Коми.

Сход пройдет в Районном доме культуры и станет завершающим событием цикла тематических мероприятий движения, реализованных в течение года на территории муниципальных образований республики.

За годы проведения сходы сельских женщин зарекомендовали себя как ключевая коммуникационная и координационная площадка движения. Здесь участники обмениваются лучшими практиками, формируют проектные инициативы и выстраивают конструктивный диалог с органами государственной власти и местного самоуправления.

В этом году на сходе представят доклады о наиболее успешных проектах сельских территорий республики, связанных с приобщением детей к коми культуре и традициям, сохранением и развитием культурного наследия на сельских территориях, исторической памяти, с грантовой деятельностью в сфере культуры, формированием духовно-нравственных ценностей, организацией помощи участникам специальной военной операции и реализацией народных проектов.

Участницами и гостями схода станут активистки из муниципальных образований Республики Коми, представители бизнеса, органов власти, учреждений культуры, образования.