В Сыктывкаре завершился капитальный ремонт Технического лицея — теперь он готов встречать учеников и педагогов в обновленном, комфортном и безопасном пространстве. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Отремонтированы фасады, внутренние помещения, лестницы, системы холодного водоснабжения и отмостки вокруг здания. Установлены светильники, розетки и выключатели, чтобы в обновленных кабинетах было достаточно света и удобных точек подключения оборудования.

Но главное украшение обновленного лицея — коми орнамент на стенах. Теперь в коридорах не просто светло, а по‑особенному уютно: национальный колорит добавляет зданию выразительности и подчеркивает связь с культурой региона.

Напомним, что в настоящее время полностью завершен капитальный ремонт 7 школ. 1 сентября учебный процесс возобновился в Физико‑математическом лицее‑интернате, Выльгортской школе №2 имени В.П. Налимова, школах Вуктыла, села Петрунь (входит в состав муниципального округа «Инта») и деревни Денисовки (входит в состав муниципального округа «Усинск»). Помимо Технического лицея, также был завершен капитальный ремонт в Лицее народной дипломатии Сыктывкара. До конца года капремонт завершится еще в 8 зданиях общеобразовательных организаций.

В Республике Коми реализация нацпроектов находится под контролем Главы региона Ростислава Гольдштейна. Качественный капитальный ремонт создает необходимую инфраструктуру, позволяя образовательным организациям возобновить учебный процесс в безопасной, комфортной и технологичной среде.