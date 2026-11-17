В связи с публикациями в СМИ и сети Интернет по теме стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер» Министерство просвещения Российской Федерации информирует:

Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде – произвольное сокращение текстов недопустимо.

Минпросвещения России поддерживает позицию Советника Президента Российской Федерации Елены Ямпольской: в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» войдет в полном объеме.

Напомним, в стране завершается переход на единые государственные учебники. Обучение по новым линейкам учебников по русскому языку и литературе для 5–6-х классов и для 10–11-х классов стартует в школах с 1 сентября 2027 года. Полный переход на единые государственные учебники будет реализован в плановом порядке (включая обновление материалов начальной школы с 2028 года).