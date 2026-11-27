Региональный проект «Молодёжное путешествие по Коми», позволяющий активным молодым людям бесплатно открывать природные и культурные достопримечательности республики, продолжит работу в 2027 году. Об этом в ходе прямой линии Центра управления регионом сообщила министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова.

Как пояснила глава ведомства, маршруты проекта охватывают самые разные форматы активного и познавательного отдыха — от речных сплавов и восхождений в горы до этнографических программ. Для победителей отбора поездка полностью бесплатна: за счёт бюджета оплачиваются трансфер, проживание, питание и вся экскурсионная программа.

Чтобы претендовать на путёвку, молодым людям необходимо зарегистрироваться на портале «Молодежь России». Конкурсный отбор проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», а заявки участников эксперты оценивают по балльной системе.

«Я завидую современной молодёжи: у них очень много возможностей путешествовать бесплатно за счёт бюджета по нашей стране. Чем активнее сегодня молодой человек вкладывает свои знания и умения в развитие, участвует в каких-то грантовых или волонтёрских проектах, тем больше шансов победить и выиграть полностью бесплатную путёвку», — отметила Мария Бадмацыренова.

Министр призвала молодёжь республики проявлять активность в учёбе, спорте и общественной жизни, чтобы воспользоваться доступными мерами поддержки. Помимо региональной программы, республика также принимает участников федерального проекта «Больше, чем путешествие», в рамках которого в этом году Коми посетили молодые туристы из разных регионов России.