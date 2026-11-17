Приставы Сыктывкара взыскали с наследника неосновательное обогащение
После смерти подопечной Дома социального обслуживания наследник обратился в это учреждение за деньгами с лицевого счета наследодательницы.
Новое программное обеспечение по-новому отражало успешные финансовые операции. Специалист думала, что деньги возвращаются обратно, и сделала еще три попытки перечислить нужную сумму.
Наследник, который по ошибке получил 385,5 тыс. рублей, добровольно возвращать переплату не стал. В суде размер взыскания увеличился до 437 тыс. рублей – набежали проценты за пользование чужими деньгами.
Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства в личном кабинете на портале Госуслуг, там же получил постановление пристава о запрете регистрационных действий с двумя автомобилями.
Промедление грозило дополнительными расходами в виде исполнительского сбора и расширением мер принудительного исполнения, поэтому сыктывкарец погасил долг в пятидневный срок.