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При поддержке Минпросвещения России впервые пройдет Международная олимпиада по робототехнике

Иллюстрация к материалу «При поддержке Минпросвещения России впервые пройдет Международная олимпиада по робототехнике»
Фото Минобрнауки Коми

14–15 ноября стартует первый этап Открытой международной олимпиады школьников «Большие вызовы» по профилю «Робототехника». Проект реализуется впервые Образовательным фондом «Талант и успех» совместно с Министерством просвещения РФ, Научно‑технологическим университетом «Сириус», Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством науки и высшего образования РФ.

В 2026/27 учебном году олимпиада пройдет в пилотном формате. Ключевая особенность – работа над реальными отраслевыми задачами от индустриальных партнеров. Все задания составлены с учетом Стратегии научно‑технологического развития России.

Соревнование разделено на возрастные лиги: «Первооткрыватель» (3–4-е классы), «Исследователь» (5–6-е классы), «Инженер» (7–9-е классы) и «Разработчик» (10–11-е классы).

В пилотном сезоне центральной темой стал «Агент в Арктике». Участникам предстоит разработать решения для северных условий. Школьники представят, каким может быть автономный агент для Севера: робот-исследователь, помощник полярной станции, система мониторинга или часть умной команды машин. Каждая задача потребует индивидуального подхода.

Первый (вовлекающий) этап состоится дистанционно на платформе sirius.online. Это индивидуальный тест, который поможет ребятам познакомиться с темой сезона. Участники, набравшие пороговый балл, проходят на региональный этап и объединяются в команды: в одну команду входят два участника одной лиги из одного региона России или одной страны. Команду сопровождает наставник, зарегистрированный в системе.

Зарегистрироваться и принять участие в вовлекающем этапе можно до 18:00 15 ноября (по московскому времени). 

Региональный этап состоится на площадках региональных центров, кванториумов, технопарков и школ в России и странах‑партнерах. Участников ждут личный теоретический тур и командный практический тур в виртуальной среде моделирования. Это заключительный этап олимпиады для лиг «Первооткрыватель» и «Исследователь». 

Полуфинал объединит лучшие команды лиг «Инженер» и «Разработчик», отобранные по результатам регионального этапа. 
Финал пройдет очно на одной из площадок «Сириуса». Лучшие команды лиги «Разработчик» в течение четырех дней будут создавать работающее решение задачи партнера и готовить его публичную защиту.

В лигах «Первооткрыватель», «Исследователь» и «Инженер» победители и призеры определяются по индивидуальному зачету, а в финале лиги «Разработчик» – по командному.

Финал запланирован на весну 2027 года.

Отметим, что в рамках олимпиады до 13 ноября в школах проходят тематические квизы, а до 20 ноября для учащихся 3–6-х классов открыт творческий конкурс «Умное пространство». 

Информация Минобрнауки Коми

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