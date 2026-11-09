При поддержке Минпросвещения России впервые пройдет Международная олимпиада по робототехнике

14–15 ноября стартует первый этап Открытой международной олимпиады школьников «Большие вызовы» по профилю «Робототехника». Проект реализуется впервые Образовательным фондом «Талант и успех» совместно с Министерством просвещения РФ, Научно‑технологическим университетом «Сириус», Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством науки и высшего образования РФ.

В 2026/27 учебном году олимпиада пройдет в пилотном формате. Ключевая особенность – работа над реальными отраслевыми задачами от индустриальных партнеров. Все задания составлены с учетом Стратегии научно‑технологического развития России.

Соревнование разделено на возрастные лиги: «Первооткрыватель» (3–4-е классы), «Исследователь» (5–6-е классы), «Инженер» (7–9-е классы) и «Разработчик» (10–11-е классы).

В пилотном сезоне центральной темой стал «Агент в Арктике». Участникам предстоит разработать решения для северных условий. Школьники представят, каким может быть автономный агент для Севера: робот-исследователь, помощник полярной станции, система мониторинга или часть умной команды машин. Каждая задача потребует индивидуального подхода.

Первый (вовлекающий) этап состоится дистанционно на платформе sirius.online. Это индивидуальный тест, который поможет ребятам познакомиться с темой сезона. Участники, набравшие пороговый балл, проходят на региональный этап и объединяются в команды: в одну команду входят два участника одной лиги из одного региона России или одной страны. Команду сопровождает наставник, зарегистрированный в системе.

Зарегистрироваться и принять участие в вовлекающем этапе можно до 18:00 15 ноября (по московскому времени).

Региональный этап состоится на площадках региональных центров, кванториумов, технопарков и школ в России и странах‑партнерах. Участников ждут личный теоретический тур и командный практический тур в виртуальной среде моделирования. Это заключительный этап олимпиады для лиг «Первооткрыватель» и «Исследователь».

Полуфинал объединит лучшие команды лиг «Инженер» и «Разработчик», отобранные по результатам регионального этапа.

Финал пройдет очно на одной из площадок «Сириуса». Лучшие команды лиги «Разработчик» в течение четырех дней будут создавать работающее решение задачи партнера и готовить его публичную защиту.

В лигах «Первооткрыватель», «Исследователь» и «Инженер» победители и призеры определяются по индивидуальному зачету, а в финале лиги «Разработчик» – по командному.

Финал запланирован на весну 2027 года.

Отметим, что в рамках олимпиады до 13 ноября в школах проходят тематические квизы, а до 20 ноября для учащихся 3–6-х классов открыт творческий конкурс «Умное пространство».