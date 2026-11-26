Подводим итоги года с Владимиром Путиным
10 декабря в 12:00 (мск) запланирован прямой эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Глава государства подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.
Как направить свой вопрос?
Через официальный сайт программы москва-путину.рф.
По телефону 8 (800) 200-40-40 (звонок бесплатный).
СМС или ММС на номер 0-40-40.
Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
С помощью чат-бота в MAX.
Приём вопросов начнётся 27 ноября в 00:00 (мск) и продлится до окончания программы 10 декабря.
Ваше мнение важно, задайте Президенту свой вопрос!