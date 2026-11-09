Подведены итоги Международной олимпиады «Русский язык: код единства»

Перейти к содержимому
Интернет-газета Коми
КомиинформПогода в Коми 12 ноября: мокрый снег, -3...+2°СБНКАнтон Виноградов просил о досудебном соглашенииБНКПразднование «Луда» обернулось для 20-летнего жителя Ижмы уголовным штрафомКомиинформВ Сыктывкаре пройдут массовые проверки водителейБНККвалифколлегия рекомендовала кандидатов на семь судейских должностей в КомиКомиинформВ Прилузье суд обязал поставщика выплатить покупателю около 250 тыс. рублейБНККак идет восстановление железнодорожного моста на станции ВиледьКомиинформАкадемик Никитюк назвал новый мировой тренд здоровьяБНКВ Сыктывкаре проверили исполнение решений суда об очистке территории возле озераКомиинформЖитель Ижмы оштрафован за пьяный дебош на празднике "Луд"БНКОтсутствие автоматических регуляторов ГВС в многоквартирном доме повлекло смерть человека от термических ожоговКомиинформ"Свадебный генерал: дали погоны первого зампреда, а полномочий не было": в Сыктывкарском горсуде допросили Антона ВиноградоваКомиинформМужчина, тративший деньги с карты сожительницы после её смерти, не смог обжаловать обвинительный приговорБНКВ Сосногорске мать пострадавшего при падении с электросамоката мальчика наказали штрафомКомиинформГлавный внештатный трансфузиолог Минздрава Коми рассказал о новом формате Службы крови в ИнтеКомиинформВ Коми определены лучшие спортсмены октябряБНКПосле обрушения моста у соседей на дорожных объектах Коми усилили меры безопасностиКомиинформОтсутствие автоматических регуляторов ГВС в многоквартирном доме повлекло смерть человека от термических ожоговБНКСемье полицейского из Воркуты вручили медаль ордена «Родительская слава»БНКБывший вице-премьер Коми назвал себя «свадебным генералом»В ПечореВ Печоре открыли мемориал погибшим сотрудникам органов внутренних делИнтернет-газета КомиОбъявлены победители проекта Знание.Наставники!Интернет-газета КомиСтудентов педвузов и колледжей приглашают присоединиться к соревнованиям пилотов БПЛА «На высоте!»В ПечореПамятник Горькому в Печоре демонтировалиИнтернет-газета КомиСкрученный пробег удвоил расходы продавца авто из СыктывкараВ ПечореВременное ограничение движения на дорогах Печорского и Усинского районовИнтернет-газета Коми«Бокс в школу» выходит на новый уровень: в Коми подписано соглашение о развитии проектаИнтернет-газета КомиЕсть маршрут, эмоции и идея для фильма? — Арктические просторы Коми ждут вашего кадра!В ПечореРазвитие дерматовенерологической службы Печорского района: переход на новую модель работыИнтернет-газета КомиСоюз художников Коми презентует итоги трёхлетней работыВ ПечореЗа прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Республики Коми выявлено 397 нарушений ПДД РФИнтернет-газета КомиЕсть маршрут, эмоции и идея для фильма? — Арктические просторы Коми ждут вашего кадра!Интернет-газета КомиКак принять участие в онлайн-голосовании собственниковИнтернет-газета КомиНацпроект «Семья»: Министр культуры региона посетила новый филиал литературно-театрального музея имени Н.М. Дьяконова в ЭжвеИнтернет-газета КомиВ Республике Коми стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7–11 классов
Полезная информация

Подведены итоги Международной олимпиады «Русский язык: код единства»

Иллюстрация к материалу «Подведены итоги Международной олимпиады «Русский язык: код единства»»
Фото Минобрнауки Коми

Свыше 400 человек из более чем 20 стран приняли участие в Международной олимпиаде по русскому языку «Русский язык: код единства», которую при поддержке Минпросвещения РФ провел Чеченский государственный педагогический университет. Финальный этап состоялся 4–6 ноября одновременно на 11 площадках в семи странах. По итогам отборочного тура в него вышли свыше 150 участников.

Финалисты выполнили задания на анализ языка, интерпретацию художественного текста и понимание русского культурного кода. Кроме того, каждый участник подготовил собственную работу: музейную табличку и аудиогид, архивную карточку или сочинение-рассуждение по произведениям А.П. Чехова и А.С. Пушкина.

В ОАЭ финалистов приняли Русская международная школа в Дубае и Международная русская школа в Абу-Даби, в Ираке – Багдадский университет и Университет Самарры, в Иордании – Иорданский университет, Русский дом в Аммане и клуб «Надежда». В Палестине финал прошел в Русском доме, в Египте – в образовательном центре «Слово» в Шарм-эль-Шейхе. В Бахрейне и Омане площадками стали центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку ЧГПУ – в Университете Персидского Залива и Институте Бейт Аль-Зубайр.

В категории «Русский язык как унаследованный» лучшие результаты составили 99 баллов из 100. Большинство финалистов справились с тестовой частью почти или совсем без ошибок. В категории «Русский язык как иностранный» в общем рейтинге представлены 43 студента из Багдадского, Самаррского и Иорданского университетов. Лучший результат – 92 балла.

Самой масштабной площадкой стали ОАЭ, где в финале выступили 65 школьников. Дипломы I, II и III степени получили по три человека, еще шестеро стали призерами.

Из Иордании в финал вышли 17 школьников и девять студентов. Девять участников удостоены дипломов I степени. Лучший результат составил 98 баллов, а студентка Иорданского университета заняла первое место в общем рейтинге студентов.

Из семи финалистов Палестины шестеро получили дипломы I степени. Лучший результат также составил 99 баллов. Все палестинские участники стали победителями и призерами. В Египте в финале участвовали восемь школьников, четверо из них получили дипломы I степени.

Ирак представили 34 студента, изучающих русский как иностранный. Самую многочисленную студенческую команду олимпиады – 26 человек – представил Багдадский университет. Студенты Университета Самарры получили три из четырех дипломов I степени в студенческой категории.

В Бахрейне в олимпиаде участвовали слушатели Центра открытого образования ЧГПУ при Университете Персидского залива. Из десяти участников отборочного тура пятеро вышли в финал. Они получили два диплома I степени и один диплом II степени. В Омане из пяти участников финалистами стали двое.

«ЧГПУ планирует проводить олимпиаду ежегодно, расширяя ее границы и увеличивая масштаб участия»,  отметила проректор по научной и международной деятельности ЧГПУ Тамара Автаева.

Напомним, с 2023 года ЧГПУ является вузом-оператором Министерства просвещения Российской Федерации в странах Персидского залива и Ближнего Востока. За это время университет создал сеть центров открытого образования на русском языке, ежегодно проводит Дни русского языка, языковые школы и стажировки для студентов и преподавателей-русистов.

В 2026 году работа чеченского педвуза по продвижению русского языка охватывает семь стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Оман, Ирак и Иорданию.

Олимпиада стала новым направлением этой деятельности и первым масштабным конкурсным форматом для детей и подростков. Она объединила две категории участников: детей из семей соотечественников и арабо-русских семей, для которых русский язык является унаследованным, и тех, кто изучает его как иностранный. В каждой категории были предусмотрены три возрастные группы: 10–12, 13–15 и 16–18 лет.

Регистрация проходила с 16 сентября по 15 октября. Отборочный дистанционный тур с тестовыми заданиями по языку и чтению состоялся с 20 по 30 октября на электронно-образовательной платформе «Русский как иностранный» ЭБС IPR РКИ.

Организатором выступил ЧГПУ при поддержке Министерства просвещения РФ, Координационного совета организаций российских соотечественников в ОАЭ, Посольства России в ОАЭ, Генерального консульства России в Дубае и Северных Эмиратах, представительства Россотрудничества в ОАЭ.

Информация Минобрнауки Коми

Публикации по теме

Прямые эфиры

Все эфиры →