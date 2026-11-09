Подведены итоги Международной олимпиады «Русский язык: код единства»

Свыше 400 человек из более чем 20 стран приняли участие в Международной олимпиаде по русскому языку «Русский язык: код единства», которую при поддержке Минпросвещения РФ провел Чеченский государственный педагогический университет. Финальный этап состоялся 4–6 ноября одновременно на 11 площадках в семи странах. По итогам отборочного тура в него вышли свыше 150 участников.

Финалисты выполнили задания на анализ языка, интерпретацию художественного текста и понимание русского культурного кода. Кроме того, каждый участник подготовил собственную работу: музейную табличку и аудиогид, архивную карточку или сочинение-рассуждение по произведениям А.П. Чехова и А.С. Пушкина.

В ОАЭ финалистов приняли Русская международная школа в Дубае и Международная русская школа в Абу-Даби, в Ираке – Багдадский университет и Университет Самарры, в Иордании – Иорданский университет, Русский дом в Аммане и клуб «Надежда». В Палестине финал прошел в Русском доме, в Египте – в образовательном центре «Слово» в Шарм-эль-Шейхе. В Бахрейне и Омане площадками стали центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку ЧГПУ – в Университете Персидского Залива и Институте Бейт Аль-Зубайр.

В категории «Русский язык как унаследованный» лучшие результаты составили 99 баллов из 100. Большинство финалистов справились с тестовой частью почти или совсем без ошибок. В категории «Русский язык как иностранный» в общем рейтинге представлены 43 студента из Багдадского, Самаррского и Иорданского университетов. Лучший результат – 92 балла.

Самой масштабной площадкой стали ОАЭ, где в финале выступили 65 школьников. Дипломы I, II и III степени получили по три человека, еще шестеро стали призерами.

Из Иордании в финал вышли 17 школьников и девять студентов. Девять участников удостоены дипломов I степени. Лучший результат составил 98 баллов, а студентка Иорданского университета заняла первое место в общем рейтинге студентов.

Из семи финалистов Палестины шестеро получили дипломы I степени. Лучший результат также составил 99 баллов. Все палестинские участники стали победителями и призерами. В Египте в финале участвовали восемь школьников, четверо из них получили дипломы I степени.

Ирак представили 34 студента, изучающих русский как иностранный. Самую многочисленную студенческую команду олимпиады – 26 человек – представил Багдадский университет. Студенты Университета Самарры получили три из четырех дипломов I степени в студенческой категории.

В Бахрейне в олимпиаде участвовали слушатели Центра открытого образования ЧГПУ при Университете Персидского залива. Из десяти участников отборочного тура пятеро вышли в финал. Они получили два диплома I степени и один диплом II степени. В Омане из пяти участников финалистами стали двое.

«ЧГПУ планирует проводить олимпиаду ежегодно, расширяя ее границы и увеличивая масштаб участия», – отметила проректор по научной и международной деятельности ЧГПУ Тамара Автаева.

Напомним, с 2023 года ЧГПУ является вузом-оператором Министерства просвещения Российской Федерации в странах Персидского залива и Ближнего Востока. За это время университет создал сеть центров открытого образования на русском языке, ежегодно проводит Дни русского языка, языковые школы и стажировки для студентов и преподавателей-русистов.

В 2026 году работа чеченского педвуза по продвижению русского языка охватывает семь стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Оман, Ирак и Иорданию.

Олимпиада стала новым направлением этой деятельности и первым масштабным конкурсным форматом для детей и подростков. Она объединила две категории участников: детей из семей соотечественников и арабо-русских семей, для которых русский язык является унаследованным, и тех, кто изучает его как иностранный. В каждой категории были предусмотрены три возрастные группы: 10–12, 13–15 и 16–18 лет.

Регистрация проходила с 16 сентября по 15 октября. Отборочный дистанционный тур с тестовыми заданиями по языку и чтению состоялся с 20 по 30 октября на электронно-образовательной платформе «Русский как иностранный» ЭБС IPR РКИ.

Организатором выступил ЧГПУ при поддержке Министерства просвещения РФ, Координационного совета организаций российских соотечественников в ОАЭ, Посольства России в ОАЭ, Генерального консульства России в Дубае и Северных Эмиратах, представительства Россотрудничества в ОАЭ.