От экономики до дружбы: в Коми завершился республиканский этнофорум «Мы — россияне»

Представители органов власти, этноорганизаций, общественники и эксперты обсудили российские духовно-нравственные ценности, профилактику межнациональных конфликтов и развитие этнокультурных инициатив.

6 ноября местом проведения форума стало сыктывдинское село Выльгорт. Работа шла параллельно в нескольких локациях.

На площадке «Этноэкономика» предприниматели и мастера поделились опытом: говорили о поддержке бизнеса, трудностях на пути от идеи к собственному делу и о том, как народные ремесла и традиции помогают развивать территории.

В Коми республиканском агропромышленном техникуме работал Молодежный этнокультурный десант Дома дружбы народов. Студенты и школьники участвовали в интерактивах о языках и культурах народов России, обсуждали профилактику деструктивного поведения и возможности самореализации. В Районном доме культуры состоялся показ документального фильма «Война с православием» режиссера из Донецкой Народной Республики Мокея Русинова. После просмотра зрители смогли задать вопросы автору.

Поиском ответа на вопрос «Этно — современно?» занимались участники молодежной медиаэкспедиции. Они знакомились с Выльгортом, встречались с предпринимателями, собирали истории о традициях и современной жизни села. По итогам экспедиции молодые авторы подготовят статьи, интервью, репортажи и фотоистории. Лучшие материалы появятся на ресурсах Миннаца Коми, Дома дружбы народов и Гильдии межэтнической журналистики.

Финальной точкой форума стал открытый районный фестиваль «Сыктывдин — территория дружбы». С приветственным словом к участникам обратился министр национальной политики Республики Коми Роман Носков. Гости увидели выступления профессиональных и любительских коллективов, познакомились с работами мастеров народных промыслов и попробовали блюда национальной кухни. В концерте приняли участие Народный хор «Купалинка» Белорусской национально-культурной автономии в Республике Коми, народный хор «Украина», танцевальный коллектив «Танцкрайс» при Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми.