До завершения приёма заявок на всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» остаётся всего 3 дня — регистрация закроется 30 ноября. У жителей, команд и организаций Республики Коми есть последний шанс представить свои личные достижения и инклюзивные проекты на федеральном уровне.

Бесплатно присоединиться к числу участников могут люди с инвалидностью, проектные команды и организации, формирующие среду равных возможностей. Для этого достаточно до 30 ноября заполнить электронную анкету на сайте проекта безграничные-возможности.рф (через платформу ДОБРО.РФ), описав свою историю или инициативу и при желании прикрепив фото- или видеоматериалы.

Конкурс охватывает 12 номинаций. С 1 по 20 декабря эксперты проведут региональный отбор, после чего лучшие участники выйдут в федеральный финал. Победители получат денежное поощрение до 1 миллиона рублей, а торжественная церемония награждения состоится в Москве в апреле 2027 года.

Источник фото: https://безграничные-возможности.рф/about