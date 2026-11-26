150 сотрудников школьных библиотек из 59 регионов России вышли в заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Состязание проводится по поручению Президента РФ при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».

На конкурс было подано 2 160 заявок из 89 регионов России. Участники провели 2,7 тыс. мероприятий с использованием каталога мастер-лекций общества «Знание» – в них приняли участие более 38,5 тыс. школьников. Также для участников прошли встречи с наставниками – руководителями и представителями Российской государственной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации, Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Российской государственной детской библиотеки, Российской национальной библиотеки, Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, Института изучения детства, семьи и воспитания и издательства АСТ. На встречах обсудили семейное чтение, современные форматы продвижения книг среди подростков, взаимодействие библиотек и новые подходы к выпуску литературы для школьной программы.

На протяжении двух месяцев конкурсанты работали над оформлением авторских практик, посвященных развитию библиотечных пространств, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Итогом работы стала онлайн-защита авторских практик. 58 экспертов оценивали оригинальность практик, их соответствие интересам современных школьников, насколько они помогают вовлекать детей в чтение, а также развитие библиотеки как пространства для общения и творчества. Важным критерием стала и возможность применять эти решения в других образовательных организациях.

География финалистов охватывает все восемь федеральных округов. Больше всего участников представляют Центральный федеральный округ – 32 человека, Уральский – 27, Приволжский – 24 и Северо-Западный – 22. Еще 20 финалистов – из Сибирского, 10 – из Южного, 8 – из Дальневосточного и 7 – из Северо-Кавказского федерального округа. Всего в заключительном этапе конкурса представлены 59 регионов страны.

Конкурс объединил специалистов из школ с разной численностью учащихся: 93 финалиста работают в образовательных организациях, где учатся более 500 человек, 30 – в школах с численностью до 200 учащихся, еще 27 – в учреждениях, где обучаются от 201 до 500 детей.

Со списком финалистов можно ознакомиться по ссылке.

В декабре финалисты встретятся в Москве. Им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях.

Награждение 15 победителей пройдет в рамках II Международного форума школьных библиотекарей.

Проект направлен на поддержку профессиональных практик сотрудников школьных библиотек, развитие современных библиотечных пространств и популяризацию чтения. В 2025 году конкурс объединил более 2,8 тыс. педагогов-библиотекарей из 89 регионов России. По итогам конкурсных испытаний были определены 15 победителей и 28 призеров из 27 регионов. Лучшие авторские практики участников первого сезона опубликованы на официальном сайте конкурса и будут представлены на Международном форуме школьных библиотекарей.

Напомним что от Республики Коми в финал вышли Кристина Павлова, педагог-библиотекарь Лицея для одаренных детей Сыктывкара, и Аида Малюк, педагог-библиотекарь школы села Визинга.