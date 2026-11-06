Объявлен республиканский конкурс среди библиотек в честь 100-летия журнала «Войвыв кодзув» (Северная звезда) / Йӧзӧдам библиотекаяс костын «Войвыв кодзув» журналлӧн 100 во тырӧмлы сиӧм республикаса конкурс

В рамках празднования 100-летия литературно-художественного журнала «Войвыв кодзув» (Северная звезда) Министерство национальной политики Республики Коми совместно с редакцией издания объявляет о проведении республиканского конкурса среди школьных, муниципальных и государственных библиотек. Цель конкурса — популяризация журнала-юбиляра.

Конкурсной комиссией будут оцениваться завершенные культурно-просветительские мероприятия, посвященные 100-летию журнала, проведенные на коми или русском языках в период с начала 2026 года по 25 ноября 2026 года включительно.

Победитель конкурса награждается дипломом и подпиской на комплект национальных печатных изданий на 2027 год, в который входят: газета «Коми му», журналы «Войвыв кодзув», «Йöлöга», «Би кинь» и «Чушканзi». Призеры конкурса получают диплом и подписку на журнал «Войвыв кодзув» на 2027 год.

Заявки на участие принимаются до 27 ноября 2026 года на электронный адрес: kodzuv2023@yandex.ru.

«Войвыв кодзув» литературно-художественнӧй журналлысь 100 во пасйигӧн Коми Республикаса национальнӧй политика министерство редакциякӧд ӧтвылысь юӧртӧ школаса, муниципальнӧй да канму библиотекаяс пӧвстын республикаса конкурс нуӧдӧм йылысь. Конкурслӧн могыс — паськӧдны журнал-юбилярӧс.

Конкурсса комиссия донъялас журналлы 100 вося паслы сиӧм культурно-просветительскӧй мероприятиеяссӧ, кутшӧмъясӧс нуӧдісны коми либӧ роч кывъяс вылын 2026 во заводитчӧмсянь 2026 вося вӧльгым тӧлысь 25 лунӧдз.

Конкурсын вермысьӧс наградитасны дипломӧн да 2027 во вылӧ «Коми му» газет, «Войвыв кодзув», «Йӧлга», «Би кинь» да «Чушканзі» журналъяс вылӧ гижӧдчӧмӧн. Конкурсса призёръяслы вичмӧ диплом да 2027 во вылӧ «Войвыв кодзув» журнал вылӧ гижӧдчӧм.

Заявкаяссӧ примитӧны 2026 вося вӧльгым тӧлысь 27 лунӧдз электроннӧй инпас вылӧ: kodzuv2023@yandex.ru.

Фото МБРК | Молодёжная библиотека Республики Коми