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Культура

Нацпроект «Семья»: Министр культуры региона посетила новый филиал литературно-театрального музея имени Н.М. Дьяконова в Эжве

Иллюстрация к материалу «Нацпроект «Семья»: Министр культуры региона посетила новый филиал литературно-театрального музея имени Н.М. Дьяконова в Эжве»
Фото Минкульта Коми

В здании подходит к концу капитальный ремонт и техническое оснащение, которые стали возможны благодаря государственной поддержке. Готовность объекта оценили депутат Государственной думы Станислав Кочев и министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова.

В филиале, расположенном на улице Бумажников, д. 5, будет открыт новый отдел Литературно-театрального музея имени Н.М. Дьяконова, посвящённый декоративно-прикладному искусству. Три зала дадут возможность жителям и гостям Эжвинского района посещать выставки и мероприятия. Один из залов учреждения оборудован для посетителей с особыми потребностями.

В здании филиала провели капитальный ремонт и установили новое оборудование – стеллажи, витрины, музейные столы, подвесы для картин, ноутбук и телевизор.

«Уже совсем скоро, в начале декабря, в филиале музея откроется обновлённая экспозиция, которая позволит каждому гостю музея прикоснуться к культурному наследию нашей республики. Реализация национального проекта «Семья» сделала возможным профинансировать столь важную для культурной жизни Сыктывкара инициативу. Желаю команде музея плодотворной и вдохновляющей работы в новых стенах, а посетителям – уникального опыта и культурных открытий», – отметила министр культуры и архивного дела Коми Марина Бурмистрова.

Реализация нацпроектов в Коми находится на контроле Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна.

Информация Минкульта Коми

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