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Министр просвещения России вручил ведомственные награды сыктывкарским учителям

Иллюстрация к материалу «Министр просвещения России вручил ведомственные награды сыктывкарским учителям»
Фото Минобрнауки Коми

В Москве завершился Всероссийский форум учителей музыки и изобразительного искусства. Республику Коми представили педагоги сыктывкарской школы №1 Людмила Казаринова и Анна Кондратьева.

Форум собрал более двухсот участников из разных регионов России. Ключевыми темами обсуждения стали — новые учебники по данным предметам, подходы к преподаванию и оцениванию предметов искусства, искусственный интеллект в работе учителя.

Важным дополнением к программе стала церемония награждения.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Почетную грамоту Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Людмиле Александровне Казариновой, учителю музыки, заместителю директора по учебной работе.

Нагрудным знаком «За верность профессии» награждена Анна Витальевна Кондратьева, учитель изобразительного искусства.

Информация Минобрнауки Коми

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