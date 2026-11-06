Министр культуры Коми вручила ведомственные награды работникам Колледжа искусств

5 ноября в Колледже искусств Республики Коми состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Ключевым событием праздничного концерта стало вручение ведомственных наград ведущим сотрудникам учебного заведения.

С приветственным словом к коллективу обратилась министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова. В своей речи она подчеркнула, что труд деятелей культуры является фундаментом сохранения межнационального согласия и исторической памяти, а Колледж искусств традиционно готовит кадры, составляющие творческую элиту региона.

В рамках торжественного блока министр вручила Благодарность министра культуры Российской Федерации Татьяне Ветошкиной и Надежде Чашниковой. Любовь Шешукова и Людмила Палева стали обладателями звания «Почётный работник культуры Республики Коми».

«Признание на государственном уровне заслуг наших педагогов – это не только оценка их многолетнего труда, но и важный стимул для всего профессионального сообщества региона. Именно эти люди закладывают основы любви к искусству у молодёжи, сохраняя и приумножая богатейшее культурное наследие нашей многонациональной республики», – отметила Марина Бурмистрова.

В программе концерта прозвучали произведения, символизирующие единство народов России: от коми народных песен в исполнении ансамбля «Коми сьылан» имени Лидии Чувьюровой до татарской, грузинской и белорусской музыки.

Колледж искусств Республики Коми на протяжении многих лет остаётся кузницей творческих кадров региона. Его выпускники – музыканты, актёры и художники – сегодня работают на ведущих сценах республики и во многих коллективах страны.