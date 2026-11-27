Дом дружбы народов Республики Коми подготовил к празднику серию мероприятий, посвященных традиционным семейным ценностям и национальному единству.

28 ноября Дом дружбы народов станет площадкой творческого фестиваля «Крепкая семья – сильная Россия», который объединит сразу два важных события — День матери и Всероссийский день отца.

Гостей ждет насыщенная программа: более десятка интерактивных площадок, направленных на совместное творчество и укрепление межпоколенческих связей. Участники смогут посетить психологические тренинги на сплочение, освоить игру на национальных музыкальных инструментах и танцы, создать магнитную рамку из фоамирана, панно из гипса или летательные аппараты. Профильные специалисты проведут практикум по первой помощи новорожденным, расскажут о безопасности детей в городе и помогут изготовить светоотражающие элементы для одежды.

В течение всего дня будет работать выставка «Как Иван царевич невесту искал», посвященная национальным свадебным нарядам, а также консультационная площадка Семейного МФЦ, где можно получить информацию о всех мерах поддержки семей.

Особое место в программе займет патриотическая акция: волонтеры объединения «Неравнодушные сердца» проведут мастер-класс по плетению маскировочных сетей и организуют сбор гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Завершится фестиваль яркой концертной программой с участием семейных коллективов. Вход свободный.

В этот же день в 15:00 в рамках этношколы «Жывая крынiца» пройдет занятие, посвященное Дню матери. Заместитель председателя региональной Белорусской национально-культурной автономии Анна Федоренко проведет творческий мастер-класс «Цветок из шерсти», на котором гости освоят технику мокрого валяния и смогут создать подарок для самого дорогого человека. Нобходима предварительная запись.

29 ноября в 13:00 состоится праздничное мероприятие «Тепло маминых рук: единство, традиции, село», организованное Вуктыльским землячеством. Концертно-игровая встреча станет частью мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году села в Коми. В Малом зале развернется инсталляция «Мамины вещи», где будут представлены русская прялка, коми берестяная шкатулка, вышитый украинский рушник, платки, сумочки, шляпки, зонтики, корзинка с рябиной и семейные фотографии. Рядом появится карта «Маршруты маминой заботы», на которой флажками будут отмечены регионы России и другие страны, откуда родом мамы активистов землячества. Зрители увидят географию материнской любви через коми, чувашскую, бурятскую, белорусскую и украинскую культуры. В концертном блоке примут участие фольклорный ансамбль «Ивушка», ансамбль «Мужики и подружки» из села Выльгорт и сами активисты землячества. Особой частью мероприятия станут игра «Красное знамя – ударное звено» и песня-хоровод «Венок Дуная».

Ждем всех желающих!