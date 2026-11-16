Организация отдыха и оздоровления детей — важное направление работы в Республике Коми, ведь именно полноценный летний отдых помогает укрепить здоровье ребят и сделать каникулы по-настоящему полезными и яркими.

О том, как регион готовится к следующему сезону, рассказала заместитель Председателя Правительства Республики Коми Наталья Якимова на защите госпрограммы «Развитие образования».

«В 2027 году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением не менее 40 тысяч детей — в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, а также в рамках выездного отдыха. Продолжится и поддержка отдельных категорий семей: сохранится предоставление льготных путевок, а также компенсация родителям за самостоятельно приобретенную путевку», — отметила Наталья Якимова.

Республика Коми получает субсидию из федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления школьников 5–8 классов, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.

Особое внимание уделяется ребятам с особенностями здоровья. В 2027 году в лагере «Черноморская зорька» начнет функционировать дополнительная реабилитационная база в рамках федеральной программы «Доступная среда». В ее составе — залы ЛФК, комната психологической разгрузки и другие необходимые пространства.

В 2026 году за лето в республике отдохнули 24 146 детей. Ребята ездили в стационарные лагеря — такие как «Мечта», «Гренада» и «Орленок»: там провели каникулы 2 623 ребенка. Еще 18 622 школьника посещали лагеря с дневным пребыванием — приходили утром, участвовали в различных активностях, а вечером возвращались домой. В лагерях труда и отдыха побывал 2 901 ребенок: там ребята не только отдыхали, но и учились новому, пробовали себя в разных делах. А 1 889 детей съездили на выездной отдых — в другие города или на тематические смены.