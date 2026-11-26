Специалисты ООО «Комитеплоэнерго» завершили реконструкцию с переводом на газ двух котельных малой мощности в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. На реализацию инвестиционных проектов, которые повысят надёжность и экологичность теплоснабжения, компания направила 116,5 млн рублей.

В сыктывдинском селе Лэзым для обеспечения теплом и горячей водой детского санатория энергетики построили блочно-модульную котельную мощностью 1,92 Гкал/ч. Объект оснащён четырьмя водогрейными котлами и полностью автоматизирован. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Старую котельную, работавшую на мазуте и угле, в 2027 году выведут из эксплуатации.

В Сыктывкаре «Комитеплоэнерго» перевело с мазута на газ котельную «Рыбцех». Она снабжает теплом объекты АО «Сыктывкарский Водоканал».

На котельной установлены два новых котла с газовыми горелками, смонтированы системы газоходов и автоматического управления оборудованием. После успешно проведённой пусконаладки энергообъект в постоянном режиме работает на новом виде топлива.

О «Комитеплоэнерго»

ООО «Комитеплоэнерго» работает в сфере производства и поставки тепловой и электрической энергии. Является 100%-ным дочерним предприятием ПАО «Т Плюс». Производственные объекты: Воркутинская ТЭЦ-2, Сыктывкарские и Ухтинские тепловые сети, Сосногорская ТЭЦ.

О Группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек.

Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.