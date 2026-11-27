В 2027 году в Республике Коми снимут фильм о женщинах коми народа. Он станет одним из документального цикла проекта «Настоящая», который создаёт Всероссийское общественное движение «Волонтёры культуры». Фильмы знакомят зрителя с культурой России через истории женщин. Съёмки в Коми пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Каждый фильм рассказывает историю четырёх поколений одного народа – от детства до зрелого возраста. Девочка впервые задумывается о своей идентичности через семейные ценности. Девушка проживает традиционные обряды – сватовство, свадьбу. Женщина несёт традиции через повседневную жизнь и воспитание детей. Бабушка становится хранительницей памяти и передаёт опыт следующим поколениям.

В центре внимания – язык, национальный костюм, музыкальное творчество и тема самоидентификации. То, как чувство принадлежности к своей культуре формируется и меняется в разные периоды жизни, а также как многообразие культур учит понимать друг друга.

«Для нас важно говорить о традициях не как о чём-то застывшем. Мы показываем, как локальная культура органично живёт в современности, меняется, находит новые формы выражения и остаётся частью повседневной жизни. Потому что сохранение локальной культуры – это и есть сохранение культуры России», – отметила заместитель председателя Молодёжного совета Минкультуры России, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Милена Богданова.

Уже вышли три серии цикла: о мокшанках и эрзянках, кабардинках и балкарках, поморках и ненках. В следующем году список пополнят истории о женщинах из трёх регионов России, среди которых и Республика Коми.

По словам организаторов, новые фильмы увидят зрители из 28 регионов нашей необъятной страны. В Коми показы с привлечением экспертов пройдут в том числе на площадке Молодёжной библиотеки Республики Коми, где с 2024 года действует региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь».