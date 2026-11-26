26 ноября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя принял участие в заседании Государственного Совета Республики Коми, на котором был представлен проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Обращаясь к руководству республики и депутатам, Игорь Руденя подчеркнул, что формирование регионального бюджета должно опираться на задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным на первом заседании Государственной Думы девятого созыва. Глава государства отметил необходимость четко просчитывать ресурсы, рационально расходовать средства и определять приоритеты для обеспечения реалистичности бюджетов всех уровней.

По словам полномочного представителя проект бюджета Республики Коми сформирован на фоне сдерживающих макроэкономических факторов. При этом отмечено, в непростых макроэкономических условиях приоритетом документа остается сбалансированность, сохранение ключевых социальных гарантий и продолжение инвестиционной деятельности. Продолжается финансирование строительства 6 объектов в рамках адресной инвестиционной программы. В бюджет 2027-2029 года заложены средства на старт 2 новых социально значимых проектов.

Как отметил Игорь Руденя, ключевая задача Правительства и депутатского корпуса Республики Коми, обеспечить стабильность и выполнить все социальные обязательства перед жителями региона. «Особого внимания требует обеспечение всесторонней поддержки участников специальной военной операции и членов семей наших Героев. Это направление должно быть в приоритете. Также, как поддержка семей с детьми и старшего поколения», — сказал полномочный представитель Президента.

Для устойчивого выполнения социальных обязательств в перспективе 3–6 лет перед регионом стоит задача добиться заметного роста собственных доходов, который невозможен без инвестиций, привлечения дополнительных финансовых возможностей и новых инвесторов на территорию Республики Коми, отметил Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил федеральному Правительству и регионам уделить особое внимание решению первоочередных социальных задач. Несмотря на сложные экономические условия, Республика Коми это поручение выполняет. Главная направленность бюджета – социальная. Все меры поддержки сохранены в полном объёме, а в центре внимания – человек и качество его жизни. Бюджет на трёхлетний период сформирован на основе реалистичного и сбалансированного прогноза социально-экономического развития республики», – обратился к депутатам Ростислав Гольдштейн.

Текст и фото — Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе