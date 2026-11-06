Фестиваль «Мастера искусств – селу» отправляется на ноябрьские гастроли

В Год села, объявленный главой региона Ростиславом Гольдштейном, в Республике Коми ведущие учреждения культуры показывают спектакли и концерты жителям отдалённых районов в рамках фестиваля «Мастера искусств – селу».

В ноябре артисты Академического театра драмы им. В. Савина, Национального музыкально-драматического театра, Академического театра оперы и балета Республики Коми, Воркутинского драматического театра имени Б.А. Мордвинова и Коми республиканской академической филармонии отправятся на гастроли в Печору, Усинск, Емву, Троицко-Печорск и Куратово.

Открыл гастрольный тур Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова показом комедии «Семейный портрет с посторонним», продолжит – постановкой «Кадриль» и сказкой «Айболит». Академический театр драмы им. В. Савина представит зрителям спектакль «Три письма», где в центре повествования – мать Василиса Степановна, ожидающая вестей от трёх сыновей. Национальный музыкально-драматический театр покажет сказку по мотивам коми-пермяцкого фольклора «Ёма да Чача» (Баба Яга и Чача) и комедию «Кок шонтысьяс» (Ловеласы) по пьесе коми автора Нины Обрезковой. Академический театр оперы и балета порадует зрителей концертом ведущих солистов «Всем мамам с любовью!». Ансамбль народной музыки «Зарни ёль» (Золотой ручей) Коми республиканской академической филармонии представит концертные программы для взрослых и детей.

Посетить мероприятия можно по программе «Пушкинская карта», которая реализуется в рамках национального проекта «Семья». Билеты доступны в кассах местных домов культуры.