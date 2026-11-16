Житель Прилузского района исправно платит деньги на содержание дочери из пенсии. Между тем, по сведениям взыскателя, мужчина получает еще и заработную плату.

На основе сведений, полученных от работодателя, пристав рассчитала задолженность по алиментам: за несколько лет недоплата превысила 500 тыс. рублей.

Сокрытие дохода обернулось для должника массой неудобств, таких как арест счетов, ограничение выезда за границу. Но особенно неприятной мерой принудительного исполнения для сельчанина стало составление приставом акта описи и ареста российского внедорожника.

Для сохранения автомобиля должник в течение двух недель выплатил и долг дочери, и исполнительский сбор – итого 571 тыс. рублей.