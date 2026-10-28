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Закон и безопасность

Житель Коми закрыл долг по алиментам ради водительских прав

Фото УФССП России по Коми

Уроженец Ижмы обязан ежемесячно перечислять на содержание сына 9 962 рубля. Однако несколько лет мужчина не платил алименты вообще, потом стал отравлять взыскателю небольшие суммы. В 2024 году, например, мать ребенка получила в общей сложности 15 тысяч.

Судебные приставы объявляли должника в розыск, привлекали к административной ответственности, что повлекло его включение в публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, ограничили в выезде за границу, запретили регистрационные действия с прицепом и долей в земельном участке. Платежи увеличились, участились, однако задолженность, накопленная в прежние годы, сохранялась.

На днях должник приехал в ОСП по Ижемскому району для уточнения размера долга и немедленно внес на депозит службы 240 тыс. рублей. Дело в том, что ограничение в специальном праве, наложенное приставом, создало мужчине дополнительные проблемы: поездка без прав – это административное правонарушение, которое зафиксировали сотрудники ГИБДД.

УФССП России по Коми

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