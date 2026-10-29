Сыктывкар и Ирбит обменялись легендами о коми божествах и европейскими гравюрами

С 29 октября в Сыктывкаре и Ирбите одновременно стартовала масштабная программа культурного обмена. В Национальной галерее Республики Коми открылся выставочный проект «Живопись венецианского Ренессанса в европейской гравюре XVI–XVIII веков» из собрания единственного в России специализированного музея гравюры и рисунка – Ирбитского государственного музея изобразительных искусств имени В. А. Карпова. В экспозиции представлены произведения печатной графики, а также два живописных полотна: «Принесение во храм» с предполагаемым авторством Паоло Веронезе и «Христос в Эммаусе» кисти неизвестного итальянского художника конца XVIII века.

В ответ, в стенах самого Ирбитского музея искусств, в рамках перекрёстной выставки «Лабиринтами северных легенд», впервые на Урале собрано воедино самобытное творчество мастеров Республики Коми. Экспозиция объединяет произведения из собрания Национальной галереи и работы современных художников Коми регионального отделения Союза художников России.

Выставка, где главные герои – древние жители северного края и персонажи эпоса, посвящена исследованию коми мифологии в творчестве художников XX–XXI веков. Это стало возможным благодаря соглашению между музеями, подписанному в 2025 году.

Среди авторов выставки – Василий Игнатов. Он одним из первых обратился к художественному освоению северных легенд, мифов и языческого прошлого, собранных историками и фольклористами в XIX–XX веках. В экспозиции представлены его знаковые работы: «Коми языческий охотник в царстве таинственного леса», «Коми языческий шаман и духи», «Коми языческий жрец Пам».

Посетители также увидят станковую графику Аркадия Мошева из серии «Сотворение мира. Мифология народа коми», где оживают образы божеств Перы, Кудым-Оша и Йиркапа. Экспозиция дополнена чеканной скульптурой «Коми охотник» Юрия Борисова, панно-изразцом Валерия Торопова с изображением человеко-лося, живописными полотнами «Женщина в малице» Сергея Добрякова и «На охоту» Павла Микушева.

Выставку украшают работы яркого представителя этнофутуризма Юрия Лисовского, керамистов Владимира Дурнева и Анастасии Юрьевой, вдохновленных суровой и аскетичной красотой севера. Устина Яковлева, актуализируя народные художественные практики и совмещая их с проблематикой современного искусства, исследует культуру народов Севера через вышивку и графику в работе «Северный лес». Художник Анжела Разманова, неоднократный участник экспедиций на Приполярный Урал и куратор пленэра «Клюква», представила произведение «Место силы. Приполярный Урал».

«Отправляя наше искусство в уральский Ирбит, мы знакомим регион с глубоким мифологическим наследием народа коми. В ответ Ирбитский музей искусств делится с нами шедеврами европейской гравюры. Такой культурный диалог обогащает обе стороны и делает единое музейное пространство России по-настоящему живым и неразрывным», – прокомментировала министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова.