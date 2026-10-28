Сергей Кравцов: Почти 3 тысячи обращений поступило на линию психологической помощи «Школа доверия»

Подведены промежуточные итоги работы круглосуточной линии психологической помощи «Школа доверия». С сентября она запущена по инициативе Министерства просвещения РФ на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.

«Школа доверия» – это выстроенная система психологической поддержки, где за каждым звонком стоит реальная помощь. Квалифицированные специалисты выслушают, помогут разобраться в сложной ситуации и подскажут, куда двигаться дальше. Почти за полтора месяца на круглосуточную линию поступило почти 3 тысячи обращений, и почти половина из них – это конкретные психологические и социальные трудности, в решении которых ребятам и взрослым нужна помощь здесь и сейчас. И это главное. Важно, что обратиться за консультацией можно круглосуточно, бесплатно и анонимно – и школьнику, и родителю, и педагогу», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чаще всего на линию обращались сами обучающиеся – от них поступило 40% от общего числа запросов. Специалисты получили 25,7% звонков от родителей, 1,5% – от педагогов. Еще 32,8% обращений отнесены к категории других взрослых либо случаев, когда принадлежность абонента к определенной категории установить не удалось.

В ходе консультирования специалисты линии помогают обратившимся снизить эмоциональное напряжение, разобраться в обстоятельствах происходящего и определить возможные пути решения проблемы. При обращениях по поводу травли, конфликтов в образовательной организации и семейных трудностей психологи уделяют особое внимание безопасности ребенка, сохранению доверительного контакта со значимыми взрослыми и поиску доступной поддержки. При необходимости абонентам предоставляются рекомендации по взаимодействию с педагогическими работниками, администрацией образовательной организации и профильными службами.

Напомним, круглосуточная линия психологической помощи «Школа доверия» работает с 11 сентября 2026 года. Ее открыл Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Для абонентов доступен единый бесплатный номер: +7 (800) 707-02-01. Дети, родители и педагоги могут получить поддержку специалистов в трудной ситуации, обсудить проблему и определить, что делать дальше. Получить помощь можно также в письменной форме, направив электронное обращение на сайте.