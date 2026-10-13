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Приставы Воркуты взыскали в пользу Управления лесничествами Пермского края 100 тысяч

13.10.2026

Уроженка Пермского края в 2019 году купила в местном лесничестве 150 кубометров деловой древесины для строительства дома и надворных построек.

В 2025 году лесничий и другие должностные лица не обнаружили новостроя на участке покупательницы, поэтому потребовали выплатить неустойку за нецелевое использование леса в размере его 10-кратной стоимости.

Пермячка, которая к тому времени переехала в Воркуту, попросила суд снизить сумму неустойки и предоставить рассрочку, сославшись на тяжелое материальное положение.

Суд принял во внимание доводы ответчицы. Неустойка была уменьшена с 231 тыс. до 100 тыс. рублей с выплатой за 10 месяцев.

Весной 2026 года Управление лесничествами Пермского края предъявило исполнительный лист в ОСП по Воркуте. Пристав возбудила исполнительное производство и контролировала регулярность платежей. Так как график платежей не нарушался, более того должница справилась за полгода, меры принудительного исполнения к ней не применялись.

 

 

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