Национальная галерея Республики Коми представляет шедевры венецианского Ренессанса в гравюре XVI–XVIII веков

С 29 октября в Национальной галерее Республики Коми открывается выставочный проект «Живопись венецианского Ренессанса в европейской гравюре XVI–XVIII веков» из собрания единственного в России специализированного музея гравюры и рисунка — Ирбитского государственного музея изобразительных искусств имени В. А. Карпова.

В экспозиции представлены произведения печатной графики, а также два живописных полотна: «Принесение во храм» с предполагаемым авторством Паоло Веронезе и «Христос в Эммаусе» кисти неизвестного итальянского художника конца XVIII века — композиция, созданная по живописному оригиналу представителя Раннего Возрождения Витторе Карпаччо «Ужин в Эммаусе». Обе картины поступили в Ирбитский музей из собрания Государственного Эрмитажа в 1976 году. Выставочный проект дополняют акварельные произведения с венецианскими видами из собрания Национальной галереи.

Тициан, Веронезе, Тинторетто —знаменитое трио венецианской школы эпохи Ренессанса, по живописным шедеврам которых были созданы уникальные гравюры резчиками XVI–XVIII веков. Мастера виртуозными резцами трактовали живописные полотна и других представителей венецианского искусства эпохи Возрождения: Джорджоне, Якопо Пальма Младшего, Джакопо Бассано, Домиано Маццу. Большая часть произведений знакомит с гравюрами, воспроизводящими художественное наследие Паоло Веронезе. Выставка даёт представление о достаточно большом круге тем, сюжетов и образов, разрабатываемых венецианскими живописцами в художественном каноне своего времени.

Листы XVI–XVIII веков представлены выдающимися мастерами итальянской школы гравировального искусства: Агостино Карраччи и Франческо Вилламена; нидерландской — Эгидий Саделер и Якоб Андреас Матам; фламандской — Валантен Лефебр; а также английской школы — Джон Батист Джексон, самые значительные работы которого выполнены в технике кьяроскуро.

Богаче всего продемонстрирована французская школа гравировального искусства серией «Коллекция Кроза» («Коллекция гравюр с самых красивых картин и самых красивых рисунков во Франции»), заказанной лучшим граверам Франции известным финансистом, казначеем Франции, коллекционером и меценатом Пьером Кроза. Именно в XVIII веке французская гравировальная школа достигает своего расцвета. Над гравюрами для «Коллекции Кроза» работали такие известные авторы, как Бенуа Одран Старший, Фредерик Ортемель, Гаспар Дюшанж, Никола‑Анри Тардье Старший, Луи Деплас, Симон Валье, Клод Дюфло, Анри‑Симон Томассен, Эдм Жора, Франсуа Жуллен, Бернар Барон, Мишель‑Гийом Обер и другие мастера, гравировавшие резцом в стилистике рококо.

Выставочный проект является продолжением плодотворного сотрудничества Национальной галереи Республики Коми с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств имени В. А. Карпова. В предыдущие два года посетители галереи знакомились с крупнейшими фондовыми выставками ИГМИИ им. Карпова, такими как «Питер Пауэл Рубенс и его время», «Рафаэль в веках и искусствах». В пространстве выставки будут проходить лекционные и экскурсионные программы, чтобы каждый смог познакомиться со страницей истории Венецианского Ренессанса.

Мероприятие отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.