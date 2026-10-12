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Мошенники-курьеры из Коми выплатили часть долгов пенсионерам

12.10.2026

В ОСП по Сыктывдинскому району и в ОСП по Сыктывкару № 2 окончены фактическим исполнением исполнительные производства о взыскании 253 тыс. и 101 тыс. рублей.

Оба должника – мошенники, которые, действуя в составе организованных групп, взяли на себя роль курьеров.

«Операторы call-центра», представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали пенсионерам заведомо ложную информацию о ДТП с участием дочерей, внучек  и предлагали загладить причиненный вред. Курьеры забирали у потерпевших наличные и вносили на подконтрольные «организаторам» счета, за что оставляли себе 5-10% от похищенной суммы.

Работу, которая привела на скамью подсудимых, молодые люди 2002 и 2005 годов рождения нашли в интернете и осознавали ее противоправный характер. Оба осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), приговорены к лишению свободы и   расплачивались со взыскателями из личных средств и заработной платы осужденного.

В отношении должника 2002 года рождения ведется еще два исполнительных производства на 490 тыс. рублей. Остаток долга на сегодня – 311 тыс. рублей.

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