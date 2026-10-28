МегаФон в Коми возглавила Елена Булай

Директором МегаФона в Республике Коми назначена Елена Булай, работающая в компании 22 года. Ключевыми задачами нового руководителя станут развитие телеком-инфраструктуры, дальнейшее расширение абонентской базы, а также укрепление стратегических и партнёрских отношений с предприятиями республики.

Республика Коми — один из ведущих добывающих центров страны: она входит в топ-10 российских регионов по разработке нефтяных и угольных месторождений, а добывающая промышленность формирует треть валового продукта республики. Значимую роль играет и лесопромышленный комплекс. При этом производственные площадки нередко расположены вдали от городов, в суровых северных условиях. В таких обстоятельствах особенно важны надёжная связь и современные цифровые решения.

«Коми обладает огромным потенциалом для развития инфраструктуры связи в промышленности, в городах, а также в удалённых и малочисленных населённых пунктах. В такие регионы мы привлекаем сотрудников, которые благодаря накопленному опыту могут принести максимальную пользу обществу и местному бизнесу. Уверена, что экспертиза Елены поможет нашей команде в Коми укрепить позиции компании и продолжить развитие телекоммуникаций в республике», — комментирует Анна Часовенная, директор по региональному развитию МегаФона в макрорегионе Северо-Запад.

Елена Булай родом из Великого Новгорода, окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. В первые годы в МегаФоне работала с частными клиентами, а затем перешла в корпоративный сегмент и в 2008 году возглавила бизнес-направление оператора в Новгородской области. Елена имеет широкий опыт работы с крупными предприятиями, в том числе по обеспечению фиксированной связью удалённых производственных площадок, а также по внедрению решений в области информационной безопасности.

«В условиях больших расстояний и сурового климата связь имеет особую ценность: это и разговоры с близкими, и работа предприятий, и доступ к цифровым сервисам для жителей отдалённых посёлков. Сейчас в республике активно строятся и модернизируются объекты связи — эту работу по расширению покрытия продолжим и в Сыктывкаре, и в районах. В фокусе также укрепление абонентской базы и партнёрство местными предприятиями. Задачи масштабные, и решать их будем всей командой регионального отделения», — отметила директор МегаФона в Республике Коми Елена Булай.