Какие вопросы обычно решают на годовом общем собрании собственников

Начался последний квартал текущего календарного года. Это значит, что жителям можно готовиться к проведению годового общего собрания. По нормам Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить такое собрание, и обычно оно проходит во втором квартале года, следующего за отчётным, но подготовку и формирование повестки лучше начать заранее.

Что обычно выносят на повестку годового собрания? Отчёт управляющей организации о выполненных работах и потраченных средствах за год — самый частый пункт повестки. Также нередко рассматривают размер платы за содержание жилья на следующий год, план работ и ремонтов. Отдельно могут обсуждаться благоустройство территории, использование общего имущества, например, размещение рекламы или дополнительного оборудования.

Как подготовиться к годовому собранию:

• соберите как можно больше предложений от жильцов, например, в домовом чате;

• уточните в управляющей компании, когда планируется отчётное собрание за год;

• ознакомьтесь с отчётом о расходах — он доступен в приложении «Госуслуги Дом» в разделе «Куда были потрачены деньги».

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