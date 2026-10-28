К Году единства народов России для школьников пройдёт акция, посвящённая национальному костюму

30 октября стартует Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения». Просветительская инициатива реализуется в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочена к Году единства народов России.

Акция призвана увлечь молодёжь традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народной одежды, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.

«Каждый традиционный костюм – не просто уникальное художественное произведение, но и неотъемлемая часть богатого культурного наследия народов нашей страны, живая связь поколений. Мы предлагаем ребятам со всей России ближе познакомиться с историей национальных костюмов, их самобытной эстетикой и тем, как они находят своё отражение в культуре сегодня», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Первая часть акции представляет собой творческое соревнование. Чтобы принять в нём участие, школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:

«Этноисследование: костюмы народов России» – рассказать об одном из традиционных костюмов народов России в формате презентации;

«Костюм в кадре» – подготовить презентационный видеоролик с рассказом об одном из традиционных костюмов народов России;

«Новый взгляд на традиции» – создать эскиз современной одежды, разработанный на основе элементов национальных костюмов народов России;

«Наследники традиций» – подготовить видеорассказ о семейной реликвии: костюме или его элементе, передаваемом из поколения в поколение.

Вторая часть акции – теоретическая: ребята могут пройти интерактивный Культурный тест, разработанный экспертами Российского этнографического музея. Задания подготовлены для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках – «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

Подать заявку на участие в акции или ответить на вопросы теста можно на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 30 октября по 20 ноября включительно.

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. А по итогам Культурного теста школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификаты победителей. Результаты будут опубликованы 17 декабря на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.