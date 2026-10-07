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Бывшей ухтинке пришлось вернуть государству пенсионный коэффициент

07.10.2026

Ухтинка получала социальную пенсию по старости с районным коэффициентом 1,3 как жительница местности, приравненной к районам Крайнего Севера. После переезда в другой регион пенсионерка не известила об этом ОСФР и за несколько лет без законных оснований получила 189 тыс. рублей, которые суд обязал вернуть.

Если должник не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе, и не пользуется порталом Госуслуг, альтернативным способом его уведомления о возбуждении исполнительного производства становится сообщение банка об аресте счетов.

Должница была готова: она заранее внесла на счет всю сумму полученной переплаты, которую по постановлению пристава банк перечислил на депозит службы.

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