Бывшей ухтинке пришлось вернуть государству пенсионный коэффициент

Ухтинка получала социальную пенсию по старости с районным коэффициентом 1,3 как жительница местности, приравненной к районам Крайнего Севера. После переезда в другой регион пенсионерка не известила об этом ОСФР и за несколько лет без законных оснований получила 189 тыс. рублей, которые суд обязал вернуть.

Если должник не проживает по адресу, указанному в исполнительном документе, и не пользуется порталом Госуслуг, альтернативным способом его уведомления о возбуждении исполнительного производства становится сообщение банка об аресте счетов.

Должница была готова: она заранее внесла на счет всю сумму полученной переплаты, которую по постановлению пристава банк перечислил на депозит службы.