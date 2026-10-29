Более 11 тысяч многодетных семей в Коми пользуются цифровым удостоверением в Mакс

Около 40 тысяч жителей региона уже создали свой цифровой профиль, оценив удобство и безопасность современных технологий. Возможность предъявлять документы в электронном виде доступна и тем, кто особенно нуждается в комфорте, — пенсионерам и людям с инвалидностью.

Цифровое удостоверение — полноценная замена бумажным документам. С помощью QR-кода на смартфоне можно подтверждать льготный статус при посещении учреждений культуры, социальных служб, и других, получать скидки в магазинах, аптеках и транспортных кассах.

Семья Юлии и Ивана Черных из Сыктывкара — многодетная. Бумажное удостоверение, подтверждающее этот статус, супруги получили в прошлом году после рождения младшего ребенка. На днях пара оформила цифровые удостоверения.

«Носить с собой оригиналы документов и постоянно переживать за их сохранность крайне неудобно, — рассказывает Юлия Черных. — Цифровые документы полностью решают эту проблему. Теперь достаточно открыть мессенджер Mакс, показать QR-код и подтвердить свой статус».

Оформить цифровой ID можно самостоятельно через портал госуслуг или обратившись к специалистам регионального Отделения Соцфонда по Республике Коми в ближайшую клиентскую службу. Адреса по ссылке https://sfr.gov.ru/branches/komi/.

Многодетным родителям достаточно дать согласие Социальному фонду в разделе «Семья и дети» на портале госуслуг, а затем в приложении Mакс выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать» — QR-код появится в профиле автоматически.

Консультацию можно получить в обсуждениях группы Отделения Соцфонда по Республике Коми в социальной сети ВКонтакте или по телефону единого контакт-центра — 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).