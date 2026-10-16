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16,3 тысячи пожилых жителей Коми получили компенсацию на капремонт

Иллюстрация к материалу «16,3 тысячи пожилых жителей Коми получили компенсацию на капремонт»
Фото Правительства Коми

Данная мера поддержки выплачивается в фиксированном размере. Сумма зависит от возраста гражданина, территории его проживания, а также от того, получает ли он аналогичную выплату по федеральному законодательству.
На сегодняшний день одиноко проживающим жителям республики старше 70 лет, которые не получают компенсацию на капремонт из федерального бюджета и проживают в южной природно-климатической зоне Коми, выплата составляет 228 рублей в месяц. Для тех, кто живёт в северных районах региона, сумма равна 241 рублю в месяц.
Одиноким гражданам старше 80 лет, не получающим федеральные меры поддержки по уплате взносов на капремонт и проживающим в южной природно-климатической зоне Коми, выплачивается 456 рублей. Для граждан этой же категории, живущих в северной природно-климатической зоне республики, размер поддержки составляет 482 рубля.
Компенсация по уплате взносов на капремонт положена неработающим гражданам старше 70 лет, являющимся собственниками жилого помещения или его доли. Проживать они должны одни либо в составе семьи, где остальные члены также старше 70 лет либо являются неработающими инвалидами I или II группы.
С 1 января 2026 года данную меру поддержки получили свыше 16 тысяч одиноко проживающих жителей республики Коми старше 70 лет. Расходы регионального бюджета на эти цели составили 40,3 млн рублей.
Заявление о назначении компенсации по уплате взносов на капремонт жители республики старше 70 лет могут подать в Центре социальной защиты населения по месту жительства, в любом МФЦ «Мои документы» на территории республики, а также через портал «Госуслуги».
Обязательным условием для оформления льготы является отсутствие судебной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Информация Правительства Коми

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