Где искать информацию о продаже имущества должников Коми

С начала года судебные приставы Коми передали уполномоченному госоргану для реализации имущество в рамках 793 исполнительных производств на сумму 571 млн рублей. Продажа земельных участков, квартир, производственных помещений, транспорта позволит должникам полностью или частично расплатиться со взыскателями.

Информация об объектах, выставленных на торги, находится в свободном доступе на маркетплейсе Росимущества https://fiol.rosim.gov.ru/mk/.

Электронный сервис

— предоставляет удобные инструменты для поиска объектов, подробную информацию о них, контактные данные представителя продавца;

— дает возможность перейти на электронные торговые площадки;

— предлагает подписаться на обновления, касающиеся интересующего объекта.