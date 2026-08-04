Жительница Печоры разрешила коллекторам приходить 90 раз в месяц и делать 155 звонков

В Управление ФССП по Республике Коми обратилась жительница г. Печоры с заявлением о проверке 23 микрокредитных организаций, перед которыми у нее образовалась просроченная задолженность.

В ходе проверки выяснилось, что заявительница добровольно подписала с одной из кредитных организаций согласие об использовании иной частоты взаимодействия при взыскании с нее просроченной задолженности, если таковая наступит.

Так, подписанным соглашением микрокредитная компания предусмотрела личные встречи по месту жительства должника в том количестве раз в сутки, которое необходимо для целей исполнения договора, но в любом случае не более трех раз в сутки, в то время как законодательством личное посещение коллектора ограничено до одного раза в течение календарной недели.

Также заявительница согласилась на осуществление телефонных звонков, которые необходимы для целей исполнения договора не более 155 раз в течение календарного месяца, тогда как по закону звонить должнику за это время разрешено не более восьми раз.

Управление ФССП по Республике Коми информирует, что порядок взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности, его частота, регламентируются Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, настоятельно рекомендуем при оформления займов в кредитных организациях внимательно читать подписываемые документы.

Напоминаем, что ФССП осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций.

В случае совершения в отношении вас противоправных действий, связанных с взысканием просроченной задолженности, обращайтесь в Управление ФССП по Республике Коми по адресу: 167981, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, либо через единый портал Госуслуг, представив доказательства, подтверждающие факт нарушения.