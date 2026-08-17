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В Сыктывкаре медцентр принудительно выплатил долг сисадмину

Авг 17, 2026

Системный администратор заключил с медицинским центром договор возмездного оказания услуг и добросовестно их оказывал. Заказчик подписывал акты без замечаний, однако выполненные работы не оплачивал. За два года долг достиг 288 тыс. рублей, к которому добавились судебные издержки администратора-истца.

Исполнительное производство о взыскании 297,6 тыс. рублей было возбуждено в ОСП по Сыктывкару № 2. Пристав уведомила об этом должника на портале Госуслуг, предупредила руководителя медцентра об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, запретила регистрационные действия с двумя иномарками и пятью объектами недвижимости, арестовала счета в банке.

В пятидневный срок долг не был оплачен, поэтому пристав направила должнику постановление о взыскании 35,7 тыс. исполнительского сбора и обратила взыскание на счета.

Благодаря мерам принудительного исполнения права взыскателя восстановлены, исполнительский сбор пополнил федеральный бюджет.

 

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