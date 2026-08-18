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Работодатель оперативно выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице

Авг 18, 2026

Во время маркировки лесоматериалов в ночную смену работница споткнулась и  упала в технологический проем. Полученные травмы потребовали госпитализации. После выписки из больницы пришлось не только продолжать лечение, но и сменить работу, так как теперь женщине показан только легкий труд.

Физическую боль и нравственные страдания истица оценила в 2 млн рублей. Суд, всесторонне изучив материалы дела, уменьшил компенсацию морального вреда до 450 тыс. и учел расходы на проезд к месту судебных заседаний в размере 6 тыс.

Работодатель получил постановление о возбуждении исполнительного производства по портале Госуслуг и не стал дожидаться мер принудительного исполнения и штрафных санкций в виде арестов, запретов и взыскания исполнительского сбора.

На следующий же день 456 тыс. рублей были перечислены на депозит службы судебных приставов, откуда направлены приставом взыскателю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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