Приставы Воркуты взыскали с бывшего курсанта долг за обучение

Воркутинец отчислен со второго курса военного университета радиоэлектроники за неуспеваемость, поэтому обязан возместить затраты на военную подготовку в размере 111 419 руб. 17 коп. Добровольно бывший курсант не расплатился, поэтому вуз обратился в суд и предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов.

Пристав ОСП по Воркуте уведомила должника о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, ограничила его выезд за границу, арестовала в банках денежные средства в размере долга.

В течение пяти рабочих дней никаких действий для погашения долга молодой человек не предпринял, в связи с этим пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора и обратила взыскание на счета.

Затраты на обучение курсанта направлены взыскателю, больше 13 тыс. рублей исполнительского сбора пополнили федеральный бюджет.