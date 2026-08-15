Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Приставы Воркуты взыскали с бывшего курсанта долг за обучение

Авг 15, 2026

Воркутинец отчислен со второго курса военного университета радиоэлектроники за неуспеваемость, поэтому обязан возместить затраты на военную подготовку в размере 111 419 руб. 17 коп. Добровольно бывший курсант не расплатился, поэтому вуз обратился в суд и предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов.

Пристав ОСП по Воркуте уведомила должника о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, ограничила его выезд за границу, арестовала в банках денежные средства в размере долга.

В течение пяти рабочих дней никаких действий для погашения долга молодой человек не предпринял, в связи с этим пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора и обратила взыскание на счета.

Затраты на обучение курсанта направлены взыскателю, больше 13 тыс. рублей исполнительского сбора пополнили федеральный бюджет.

Похожая запись

Новости читателей

Работодатель оперативно выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице

Авг 18, 2026
Новости читателей

В Сыктывкаре медцентр принудительно выплатил долг сисадмину

Авг 17, 2026
Новости читателей

Приставы Коми помогли вахтовику вернуть честно заработанные миллионы

Авг 15, 2026

You missed

Новости читателей

Работодатель оперативно выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице

Авг 18, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре медцентр принудительно выплатил долг сисадмину

Авг 17, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Воркуты взыскали с бывшего курсанта долг за обучение

Авг 15, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Коми помогли вахтовику вернуть честно заработанные миллионы

Авг 15, 2026 Новости Читателей 0 Comments