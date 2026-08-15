Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Приставы Коми помогли вахтовику вернуть честно заработанные миллионы

Авг 15, 2026

Топливозаправочный КАМАЗ, Урал-вахтовка, пикап – водитель возил по тундре людей, топливо и другие грузы с 7 утра до позднего вчера, без выходных и отпуска. Работодатель при этом задерживал заработную плату, не компенсировал переработку и неиспользованные отпускные дни, а когда мужчина уволился, вовремя не произвел полный расчет.

Вахтовик обратился в суд за взысканием задолженности и компенсаций и, выиграв дело, предъявил в Отделение судебных приставов по г. Усинску исполнительный лист немедленного исполнения на сумму, превышающую 3,8 млн рублей.

Судебный пристав уведомила юридическое лицо о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с автопарком, состоящим из 160 единиц техники, и обратила взыскание на банковский счет.

В результате мер принудительного исполнения права работника восстановлены.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

 

Похожая запись

Новости читателей

Работодатель оперативно выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице

Авг 18, 2026
Новости читателей

В Сыктывкаре медцентр принудительно выплатил долг сисадмину

Авг 17, 2026
Новости читателей

Приставы Воркуты взыскали с бывшего курсанта долг за обучение

Авг 15, 2026

You missed

Новости читателей

Работодатель оперативно выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице

Авг 18, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре медцентр принудительно выплатил долг сисадмину

Авг 17, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Воркуты взыскали с бывшего курсанта долг за обучение

Авг 15, 2026 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Приставы Коми помогли вахтовику вернуть честно заработанные миллионы

Авг 15, 2026 Новости Читателей 0 Comments