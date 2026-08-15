Приставы Коми помогли вахтовику вернуть честно заработанные миллионы

Топливозаправочный КАМАЗ, Урал-вахтовка, пикап – водитель возил по тундре людей, топливо и другие грузы с 7 утра до позднего вчера, без выходных и отпуска. Работодатель при этом задерживал заработную плату, не компенсировал переработку и неиспользованные отпускные дни, а когда мужчина уволился, вовремя не произвел полный расчет.

Вахтовик обратился в суд за взысканием задолженности и компенсаций и, выиграв дело, предъявил в Отделение судебных приставов по г. Усинску исполнительный лист немедленного исполнения на сумму, превышающую 3,8 млн рублей.

Судебный пристав уведомила юридическое лицо о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с автопарком, состоящим из 160 единиц техники, и обратила взыскание на банковский счет.

В результате мер принудительного исполнения права работника восстановлены.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.