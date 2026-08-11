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О коррупции в службе приставов Коми – по телефону доверия

Авг 11, 2026

Для оперативного реагирования на информацию о фактах проявления коррупции в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия 8 (8212) 22 96 44.

Для рассмотрения обращения, принятого по телефону доверия, нам важно знать:

— ваши ФИО;

— где и что произошло (укажите структурное подразделение, отдел аппарата Управления),

— кто именно пытался склонить вас к коррупционному преступлению.

Если вы хотите получить официальный ответ Отделения собственной безопасности УФССП России по Коми, укажите почтовый/электронный адрес, номер телефона.

Сообщения можно направлять круглосуточно. Каждое заявление тщательно проверяется, и — при наличии нарушений — принимаются меры.

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