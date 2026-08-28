Мультгерои на пеленках обошлись продавцу из Сыктывкара в 29 тысяч

В ОСП по Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании 29 190 рублей с бывшего предпринимателя, нарушившего исключительные авторские права на персонажей мультфильмов.

Изображения «Котенка по имени Гав» и «Щенка Шарика» без разрешения правообладателя нанесены на ситцевые пеленки, которые продавались в торговой точке должника.

С начала года это третье судебное решение о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на мультгероев, исполненное приставами Сыктывкара и Сысольского района. ООО «Союзмультфильм» перечислено в общей сложности 70 422 рубля.