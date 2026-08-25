Каждый второй исполнительный документ из судов Коми — цифровой

С начала 2026 года из судебных органов в УФССП России по Республике Коми поступило 79 229 исполнительных документов. Почти половина из них — в электронном виде.

Почему растет популярность электронных исполнительных документов (ЭИД), которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и выдаются по заявлению истца? Причин несколько:

1) суд самостоятельно определяет подразделение судебных приставов, где должно быть возбуждено исполнительное производство, и направляет исполнительный документ на принудительное исполнение в ФССП России;

2) ЭИД мгновенно передается в службу судебных приставов, и время от вынесения решения до начала взыскания сокращается до нескольких часов;

3) исключаются утрата, порча и подделка исполнительного документа;

4) нет почтовых расходов; взыскатель получает постановление о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг и там же следит за ходом исполнительного производства, процессуальными действиями судебного пристава-исполнителя, направляет ходатайства и обращения.