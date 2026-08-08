К 1 июля приставы Коми ограничили в выезде за границу порядка 86 тысяч граждан

К 1 июля невыездными оставались порядка 86 тыс. граждан, в их числе должники по алиментам, чьи исполнительные производства ведутся в отделениях судебных приставов Коми.

Благодаря такой мере принудительного исполнения, а именно ограничению в праве выезда из Российской Федерации, с начала года взыскано 612, 5 млн рублей.

Сезон отпусков далек от завершения, поэтому приставы Коми рекомендуют заранее уточнить в Банке данных исполнительных производств или в Личном кабинете на портале Госуслуг размер задолженности, включая исполнительский сбор, и погасить ее.

Для справки: постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации выносится, когда задолженность

• более 30 тысяч рублей;

• более 10 тысяч рублей, но она не погашена в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного исполнения;

• более 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, морального или имущественного ущерба в результате преступления, в связи со смертью кормильца.

Выезд за пределы России также ограничивается в рамках исполнительных производств неимущественного характера — это, например, передача ребенка, снос здания, выселение и т.п.